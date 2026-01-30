日銀利上げ要請を削除＝日中韓など「監視対象」１０カ国―米為替報告

Newsfrom Japan

【ワシントン時事】米財務省は２９日、主要貿易相手国・地域の通貨政策を分析した半期為替報告書を公表した。日銀に利上げ継続を求める表現を削除し、対米貿易黒字を抱える日本や中国、韓国など１０カ国・地域を「監視対象」に指定。昨年６月の前回からタイを追加した。

報告書は日本について、前回明記されていた「日銀は金融引き締め政策を継続するべきで、それによって対ドルでの円安の正常化が促される」との表現を削除した。財務省当局者は「半年以上前には喫緊の課題だったが、焦点は他の要因に移っている」と述べた。また、高市早苗政権の財政拡大政策を円安の要因に挙げた。

為替介入については月次での有無を公表していることから「透明性を維持している」とした。２０２２年以降の介入に関し、日本の財務省は相場の過度な変動や投機筋の圧力を理由としており、「介入は特定の為替水準を目標としない立場を守っている」と評価した。

米財務省当局者は報告書について、「特定の政策への対応ではない」と述べ、円安基調が続いていることに応じたものではないと説明した。

監視対象はほかに、台湾、シンガポール、ベトナム、ドイツ、アイルランド、スイス。財務省は対象のうち日韓など５カ国・地域と、為替介入を行う場合は通貨切り下げを目的とせず、「過度な変動や無秩序な動きに対処するためのもの」に限るなどとする共同声明を公表している。

米財務省＝ワシントン（ＡＦＰ時事）

