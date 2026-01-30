常磐線快速で７時間見合わせ＝上野駅で架線断線、２３万人に影響―ＪＲ東

Newsfrom Japan

３０日午前７時ごろ、ＪＲ上野駅付近の変電所で停電が発生し、常磐線快速などが上下線の一部区間で約７時間にわたり、運転を見合わせた。ＪＲ東日本によると、上野駅の同線ホームで架線が断線し、約２３万人が影響を受けた。

常磐線では駅間に停車した列車４本の乗客約７３８０人を線路上に降ろし、最寄り駅まで誘導。６人が体調不良などを訴え、１人が搬送された。

常磐線は各駅停車を除き品川―土浦間で運転を見合わせ、午後１時５０分ごろに再開した。宇都宮線と高崎線も一時運転を見合わせ、午前８時すぎに再開したが、東海道線との直通運転を中止。計８１本が運休し、１５６本が最大６時間５３分遅れた。

ＪＲ東によると、折り返し運転のため上野駅ホームに停車していた列車のパンタグラフと架線の間に異常な電流が流れ、断線したとみられる。列車や架線に外観上の異常はなく、同社は詳しい原因を調べる。

同社では１６日にも、夜間工事の作業ミスが原因で、山手線が始発から約８時間運転を見合わせるトラブルがあったばかり。担当者は「１６日に続き、朝の通勤通学時間帯に多くのお客さまに多大なご迷惑をおかけし、大変申し訳ない」と謝罪した。

ＪＲ上野駅で架線の復旧に当たる作業員＝３０日午前、東京都台東区

常磐線が運転見合わせとなり、「準備中」と表示された電光掲示板＝３０日午前、ＪＲ上野駅

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]