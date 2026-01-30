児童虐待、２２万３６９１件＝２４年度「心理的」が６割―政府

Newsfrom Japan

政府は３０日、全国の児童相談所（児相）が２０２４年度に対応した虐待相談件数が２２万３６９１件だったと発表した。過去最多だった前年度より１８１８件（０．８％）減少したが、こども家庭庁は「依然として多い状況にあることに変わりはない」と危機感を示している。種類別では、大声や脅しで恐怖に陥れる「心理的虐待」が１３万３０２４件（前年度比１．４％減）と全体の６割を占めた。

心理的虐待のうち、６割が子どもの面前で家族に暴力を振るう「面前ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）」だった。殴る蹴る、風呂に沈めるなどの「身体的虐待」は５万２５３５件（１．８％増）、子どもを残して外出する、食事を与えないといった「ネグレクト（育児放棄）」が３万５６１２件（２．３％減）、「性的虐待」が２５２０件（１．９％増）。

主な虐待者は実母が４８．２％、実父が４２．９％、実父以外の父親が４．９％、実母以外の母親が０．４％。虐待された子どもの年齢は７歳（１万３８００件）が最も多く、３～１１歳で１万３０００件を上回った。子どもの年齢が上がるにつれて、身体的虐待の割合が大きくなる傾向がみられた。

児相への通告は、警察からが５１．７％、近隣・知人が８．９％、家族・親戚が８．４％、学校が８．０％だった。

児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（イチハヤク）」の活用を呼び掛けるポスター（こども家庭庁ホームページより）

