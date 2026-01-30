外国人労働者、最多２５７万人＝１１．７％増、人手不足で―２５年

Newsfrom Japan

厚生労働省は３０日、２０２５年１０月末時点の外国人労働者数が前年比１１．７％増の２５７万１０３７人だったと発表した。人手不足を背景に、１３年連続で過去最多を更新した。２月８日投開票の衆院選では外国人政策が争点の一つとなっている。

国籍別では、最も多いベトナムが６．２％増の６０万５９０６人だった。次いで中国が５．７％増の４３万１９４９人、フィリピンが６．２％増の２６万８６９人、ネパールが２５．７％増の２３万５８７４人、インドネシアが３４．６％増の２２万８１１８人。

産業別に見ると、製造業が６．１％増の６３万５０７５人と全体の４分の１を占めた。このほか、卸売業・小売業は１４．２％増の３４万６８７人、宿泊業・飲食サービス業は１７．１％増の３１万９９９９人、医療・福祉は２５．６％増の１４万６１０５人と、人手不足が深刻な業種で高い伸びを示した。

厚生労働省＝東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]