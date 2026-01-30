アプリ悪用、女性を客引き＝容疑でホスト逮捕、全国初―警視庁

Newsfrom Japan

ホストであることを隠してマッチングアプリで知り合った女性を店に客引きしたとして、警視庁保安課は３０日までに、風営法違反容疑で、東京都新宿区歌舞伎町のホストクラブのホスト竹岡拓人容疑者（２７）＝同所＝を逮捕した。黙秘している。

逮捕容疑は昨年５～７月、アプリで知り合った２７、２８歳の女性２人に、「実はホストをやっている」「俺の全部を知ってほしいから来てほしい」などと客引きした疑い。

同課によると、同容疑者はＩＴ業界の関係者を装って女性と接触。交際の約束をした上でホストだと明かし、来店を勧誘していた。アプリを悪用した客引きの摘発は全国初という。

同容疑者は「将来一緒にいるからいまだけ支援してほしい」「リスクを背負えなければ別れる」などと言って支払いを要求。昨年１年間で約１億４０００万円を売り上げていた。

女性には消費者金融で借り入れさせるなどしていた。うち１人は同庁の聞き取りに「一生懸命働いて稼いだお金を全て奪われ、人さえも信じることができなくなった」と話しているという。

警視庁本部＝東京都千代田区

