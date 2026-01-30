財務省、為替介入実施せず＝１月２３、２４日の円急騰時

Newsfrom Japan

財務省が３０日公表した為替介入実績によると、２０２５年１２月２９日から今年１月２８日の総額は０円で、為替介入は実施していなかった。円相場は１月２３日午後と２４日未明に急騰する場面があった。市場では、政府・日銀が介入の有無を直ちに公表しない「覆面介入」などを実施したのではないかとの観測もあった。

円相場は２３日、日銀の植田和男総裁の記者会見終了後に１ドル＝１５９円台から１５７円台に上昇。２４日未明には１５８円台から１５５円台に急騰したが、為替介入が原因ではなかった。ただ、市場では介入を想定した準備として、中央銀行が金融機関に為替相場の水準を照会するレートチェックを日米当局が実施したとみられており、日米協調介入への警戒感などから一時１５２円台をつけるなど、その後も円高基調で推移している。

２６日午前に記者団の取材に応じた三村淳財務官は、レートチェックの有無について「答えるつもりはない」と言及を避けた。その上で「必要に応じて米国当局と緊密に連携しながら適切に対応したい」と述べた。

財務省の三村淳財務官（ＥＰＡ時事）

