自民「政治とカネ」、中道「安保」＝目立つ否定的投稿―衆院選ＳＮＳ分析【２０２６衆院選】

衆院選（２月８日投開票）を巡り、ＳＮＳ上で政党ごとに取り上げられるテーマに大きな隔たりが出ている。序盤戦のＸ（旧ツイッター）投稿データを時事通信が分析したところ、自民党は派閥裏金事件に絡む「政治とカネ」、中道改革連合には「安全保障」で否定的投稿が目立った。

衆院選が公示された２７日から２９日までの３日間のＸ投稿をＳＮＳ分析ツール「ブランドウォッチ」で検証。政党名に言及した投稿約５２７万件のうち、六つの政策テーマ（外国人、消費税、政治とカネ、安全保障、憲法、社会保険料）に関する投稿を分析した。

自民の投稿に占める「政治とカネ」の割合は３０％と、各党平均（１９％）と比べて高い。「裏金ゾンビ議員が復活をもくろんでいる」「本当にみそぎが済んだと思っているのか」と批判。「外国人」関連では「自民党は移民党」などの投稿もあった。参政党と日本保守党では「外国人」が大半を占め、両党が掲げる公約が色濃く反映された。

中道に関する投稿は、他の野党と同様「消費税」への言及が多い中で、「安全保障」の割合が約１８％（各党平均８％）と高い。安全保障法制を巡り、立憲民主党が「違憲」の主張を修正して合流したことを念頭に、「ポリシーがない」などと批判する投稿が見られた。

国民民主党や日本維新の会、チームみらいに関しては、現役世代の関心が高い「社会保険料」が上位に入った。物価高を背景とした負担減に期待が寄せられる一方、維新には所属地方議員が国民健康保険料の支払いを逃れた「国保逃れ」の責任を問う声があった。

政党名に言及した投稿のうち、最多だったのは自民で約２０５万件。次いで中道（約１０１万件）、参政（約８５万件）、維新（約６１万件）、れいわ新選組、保守、共産党が５０万件台で、以下は国民民主、社民、みらい、減税日本・ゆうこく連合の順だった。

