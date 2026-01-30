国の債務超過６９９兆円＝国債発行膨らみ２年ぶり増―２４年度末

Newsfrom Japan

財務省は３０日、国の決算について企業会計の手法を参考にまとめた２０２４年度の「国の財務書類」を公表した。負債が資産を上回る債務超過の額は２４年度末で６９９．９兆円と、前年度末比４．２兆円増加した。新規国債の発行額が膨らみ、２年ぶりに増加した。

２４年度末の資産は５．３兆円増の７８３．４兆円。厚生年金保険料の増加により、年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）への運用寄託金が２．４兆円増えたことなどが要因。有価証券は為替介入に伴う売買などで２．６兆円減った。

負債は９．５兆円増の１４８３．３兆円。国債残高が２０．３兆円増の１１８４．６兆円となり、全体を押し上げた。

企業の純損失に相当する２４年度の財源不足額は１５．９兆円で、前年度比３．１兆円縮小した。法人税や賃金上昇を受けた保険料等収入の伸びが、社会保障給付費や国債利払い費などの支出増を上回った。

財務省＝東京都千代田区

