【動画】スターアライアンス、日赤に寄付＝慈善オークションの７７万円

Newsfrom Japan

全日本空輸（ＡＮＡ）やニュージーランド航空など２５社からなる航空連合「スターアライアンス」は３０日、昨年１２月に実施したチャリティーオークションの売上金約７７万円を日本赤十字社に寄付した。オークションは、スターアライアンスが地域社会とのつながりをより深めるための社会貢献の一環として開催。寄付金は、日赤が実施する人道的活動の資金として活用される。

オークションには、スターアライアンスに加盟する１３社が参加。各社デザインの飛行機模型や復刻版エアラインバッグなど２７種類、３１点が出品された。入札資格は国内在住の１８歳以上で、２３７件の入札があった。

この日、東京都港区の日赤本社で寄付金の贈呈式典を開催。スターアライアンス日本地区議長の五十嵐宏之氏（ＡＮＡ販売企画部副部長）は次回に向け、「引き続きどのような形で貢献できるか、今回の結果を踏まえて検討していく」と述べた。【時事通信社】

