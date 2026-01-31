香港で日本人３人含む６人逮捕＝羽田襲撃と関連か―１人は自称「被害者」・現金強奪事件

Newsfrom Japan

【香港時事】香港で５０代の日本人男性が３０日に５０００万円を超える現金を強奪された事件で、地元警察は３１日、犯行に関与したとして男女６人を逮捕したと発表した。うち３人は日本人。被害者の男性は３０日未明に東京・羽田空港の駐車場で襲われ、約１億９０００万円を奪われそうになっていた。男性は同額の現金を香港に持ち込んでいた。香港警察は両事件の関連について、必要があれば日本の警察当局に確認するとしている。

香港の事件の実行犯は日本人２人とみられる。日本人以外に逮捕されたのは中国本土出身者２人と香港出身者１人。逮捕された日本人のうち１人は５０代の男性と一緒に現金を運び、自らも被害者だと警察に述べていた。しかし、この日本人は犯行グループに情報を提供し、強奪に協力していたとみられている。

奪われた現金は全て日本円で、約５８００万円と当初伝えられていたが、警察は３１日、約５１００万円だったと発表した。地元メディアによると、５０代の男性らは３０日朝、香港に航空機で到着。タクシーで香港島・上環の外貨両替店に向かい、車から降りた直後に襲われ、現金が入ったリュックサックを盗まれた。

