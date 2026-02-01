高市首相、討論番組出演取りやめ＝「遊説で手痛め治療」【２０２６衆院選】

Newsfrom Japan

高市早苗首相（自民党総裁）は１日午前、ＮＨＫの討論番組への出演を取りやめた。与野党１０党の党首らと共に出演し、８日投開票の衆院選に向けて議論を交わす予定だった。ＮＨＫには１日朝、自民から欠席の連絡があったという。首相はＸ（旧ツイッター）で、ここ数日の遊説の際に手を痛め、治療を受けていたと説明した。

首相はＸで「熱烈に支援して下さる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまった。関節リウマチの持病があり、手が腫れてしまった」と報告。医務官に急きょ来てもらい、薬を塗り、テーピングを施してもらったと記した。

首相は「きょうも自民の政策の大転換について（演説を）お届けする」と投稿。番組終了後に首相公邸を出発し、岐阜、愛知両県に向かった。

代理で出演した田村憲久政調会長代行は番組で、首相の状態について「選挙戦で目いっぱい動いているので痛めた」とし、欠席を陳謝した。

