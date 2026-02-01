政府系ファンドで消費税廃止＝原口一博減税日本・ゆうこく連合共同代表【党首に聞く】

Newsfrom Japan

減税日本・ゆうこく連合の原口一博共同代表は１日までに時事通信などのインタビューに応じ、消費税廃止の必要性を訴えた。財源については、国債の発行や「ソブリン・ウェルス・ファンド（政府系ファンド）」の創設を挙げた。

―結党の理念は。

（予算の無駄遣いや不正を追及する）「国会Ｇメン」を再結集し、日本版「政府効率化省（ＤＯＧＥ）」をつくる。理不尽や悪を許さない。（政権に）対抗できる（勢力を）砂粒でもつくらなければ、というのが今回の私たちだ。

―選挙後の対応は。

「日本独立、日本再興、日本救世」を応援してくれるところとは、どこでも（連携）する。ただ、今までに悪いことをやっている、統一教会から何かをされている、よその国の影響を受けている、そういう党は駄目だ。それ以外、政党としての最低の要件があれば「この指とまれ」でやる。

―公約は。

消費税は廃止一択だ。河村たかし共同代表は「一律５％」と言っているが、今後すり合わせる。「財源は（あるのか）」と言うが、国債は赤字ではなく、未来への投資だ。世界の主流は、国家が自分で自分に必要なものを得る政府系ファンドだ。（税金で）国民をいじめて「責任ある積極財政」と言うのはおかしい。

―長期金利の高騰をどう考える。

大丈夫だ。国債の安定度を示す「クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）」は安定している。長期金利の上げ下げだが、市場は化け物みたいなものだから自由にのたうつ。慌てると引っ張られてけがをするので、じっとしておけばいい。

インタビューに応じる新党「減税日本・ゆうこく連合」の原口一博共同代表＝１月３０日、名古屋市中村区

