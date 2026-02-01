高市首相、為替発言で釈明＝「円安容認は誤解」【２０２６衆院選】

Newsfrom Japan

高市早苗首相（自民党総裁）は１日、為替の動向に関し「円高と円安のどちらが良くて、どちらが悪いということはない」などとＸ（旧ツイッター）に投稿した。衆院選の応援演説での発言を巡り「円安」を容認したとの見方が広がったことから、打ち消しを図った形だ。

首相は１月３１日の川崎市での演説で、現下の円安について「輸出産業には大チャンス。もっと助かっているのが外為特会で、運用が今ホクホク状態だ」と説明。同時に「民主党政権の時に超円高で企業は海外にどんどん出て行った。失業率もすごい高かった。そっちがいいのか」と語った。

首相はＸで、この発言について「誤解がある。円安メリットを強調したわけではない」と釈明。「足元の円安ではエネルギーや食品など物価高が課題であり、政府として対応すべきなのは当然のことだ」と強調した。

これに対し、中道改革連合の野田佳彦共同代表は東京都での街頭演説で「円安でスーパーの値札を見ながらホクホクしている人はいるか。資材価格がどんどん高騰して、ホクホクしている中小企業の人はいるか」と批判した。

共産党の田村智子委員長も千葉県松戸市の街頭演説で「物価高で苦しい時に異常円安を自ら引き起こし、その反省もない」と厳しく指摘した。

演説する高市早苗首相＝１月３１日、川崎市

街頭演説する高市早苗首相＝１日午後、愛知県日進市

