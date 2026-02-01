落合信彦さん死去、８４歳＝国際ジャーナリスト、作家

Newsfrom Japan

ケネディ米大統領暗殺事件の真相を追った「二〇三九年の真実」などの著書で知られる国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが１日午前８時８分、老衰のため死去した。８４歳だった。東京都出身。葬儀は近親者で行う。喪主は長男でメディアアーティストの陽一（よういち）さん。後日、お別れの会を開く予定。

米オルブライト大などで国際政治学を専攻。米国の石油ビジネスに従事した後、ジャーナリストに転身した。１９７７年刊行の「二〇三九年の真実」が話題を呼び、「モサド、その真実」など国際情勢や各国の諜報（ちょうほう）機関の動向を題材にした作品を多数執筆。「狼たちへの伝言」などのエッセーでも人気を集め、２０２２年には陽一さんとの共著「予言された世界」も出した。

８０年代後半にはアサヒビールの「スーパードライ」のテレビＣＭにも出演した。

落合信彦さん（小学館提供）

