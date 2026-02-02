円大幅安、一時１５５円台半ば＝高市首相「円安容認」観測、株は乱高下―東京市場

Newsfrom Japan

２日の東京外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１５５円台半ばに大幅下落した。高市早苗首相が１月３１日に衆院選の応援演説で、足元の円安について「輸出産業には大チャンス。もっと助かっているのが外為特会（外国為替資金特別会計）で、運用が今ホクホク状態だ」と発言。市場では「円安容認発言」と受け止められ、円を売る動きが強まった。

トランプ米大統領は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に、ウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名した。市場関係者は、「他の候補者に比べると利下げにやや慎重な姿勢を示すとされ、円売り・ドル買いが優勢となった」（外為仲介業者）との見方を示した。午後５時現在は１５４円８８～８９銭と前週末比１円０９銭の円安・ドル高。

一方、２日の東京株式市場で、日経平均株価は乱高下した。終値は前週末比６６７円６７銭安の５万２６５５円１８銭。衆院選で自民党の優勢を伝える報道各社の情勢調査や、為替の円安進行を好感し、朝方は一時９００円超高まで上げ幅を拡大した。しかし、短期売買の投資家が中心だったため、買いが一巡すると利益確定の売りが強まり急失速。午後は６００円超下げた。

川崎市内の演説会場で気勢を上げる高市早苗首相＝１月３１日

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]