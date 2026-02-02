長谷川和彦さん死去、８０歳＝映画監督「太陽を盗んだ男」

Newsfrom Japan

「太陽を盗んだ男」などで知られる映画監督の長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが１月３１日午後４時４７分、誤嚥（ごえん）性肺炎による多臓器不全のため東京都内の病院で死去した。８０歳だった。広島県出身。葬儀は近親者で行う。喪主はパートナーで俳優の室井滋（むろい・しげる）さん。後日、お別れの会を開く。

東京大在学中、今村昌平監督の今村プロダクションに入った。日活の助監督などを経て、１９７６年に両親を殺した青年と恋人の逃避行を描いた「青春の殺人者」で監督デビュー。７９年には沢田研二さん演じる中学教師が自作の原子爆弾で政府を脅す「太陽を盗んだ男」を監督し、話題を集めた。

８２年、若手監督らと製作会社「ディレクターズ・カンパニー」を設立。相米慎二監督の「台風クラブ」など野心作が作られたが、第３作となる自身の監督作は実現しなかった。

