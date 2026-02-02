「レアアース泥」試験採取成功＝南鳥島沖深海底から―海洋機構など

Newsfrom Japan

海洋研究開発機構などは２日、探査船「ちきゅう」が南鳥島（東京都小笠原村）の水深約６０００メートルの海底からレアアース（希土類）を含む粘土状堆積物の試験採取に成功したと発表した。レアアース生産量の大部分を中国産が占める中、国産による安定供給に向けた一歩になる可能性がある。

この堆積物は「レアアース泥」と呼ばれ、モーターや発電機の高性能磁石に使われるネオジム、ジスプロシウムなどを多く含む。

海洋機構によると、ちきゅうは１月１７日に現場海域に到着した。先端に「採鉱機」と呼ばれる筒状の装置を付けた長いパイプを海底まで伸ばし、同３０日にレアアース泥の採取作業を開始。今月１日未明に最初の泥が船上に引き上げられたという。

ちきゅうは１５日に静岡県・清水港に帰港する予定で、採取した泥に含まれるレアアースの種類や量などを分析する。順調に行けば、来年２月に採鉱試験を行い、採算性を検討する方針。

記者会見する尾崎正直官房副長官＝２日午前、首相官邸

