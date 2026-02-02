ダイハツ、軽商用ＥＶを発売＝初の量産型で巻き返しへ

Newsfrom Japan

ダイハツ工業は２日、新型の軽商用電気自動車（ＥＶ）「ｅーハイゼット カーゴ」と「ｅーアトレー」を発売したと発表した。同社初の量産ＥＶとなる。軽商用ＥＶはホンダや三菱自動車が先行しているが、物流業界の電動化ニーズに対応することで巻き返しを図る。

日本の商用車の約６割は軽が占める。井上雅宏社長は同日の記者会見で、「この領域でＥＶが広まれば、脱炭素に大きな貢献ができる」と述べた。価格はｅ―ハイゼット カーゴが３１４万６０００円、ｅ―アトレーが３４６万５０００円。

１回の充電で走れる航続距離は約２５７キロメートルと、軽商用ＥＶでは最長。最大積載量は３５０キログラムでガソリン車と変わらない。ｅ―ハイゼット カーゴは、バッテリーシステムを共同開発したトヨタ自動車、スズキにもＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）供給する。

ダイハツ工業の軽商用電気自動車と井上雅宏社長＝２日午前、東京都文京区

