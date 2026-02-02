１０～１２月期ＧＤＰ、年１．６％増＝住宅投資持ち直し―民間予測

Newsfrom Japan

民間シンクタンク１０社による２０２５年１０～１２月期実質ＧＤＰ（国内総生産）速報値の予測が２日までに、出そろった。１０社平均は前期比０．４％増、この成長ペースが１年続いた場合の年率換算では１．６％増と２四半期ぶりのプラス成長を見込む。住宅投資の持ち直しなどが寄与する。ＧＤＰ速報値は１６日に内閣府が発表する。

内訳は、内需の柱となる個人消費は前期比０．１％の小幅な増加にとどまる。第一生命経済研究所の新家義貴シニアエグゼクティブエコノミストは「物価上昇が続く中、力強さに欠ける動きが続いている」と指摘する。

一方、設備投資は、省力化のためのソフトウエア投資などが押し上げ、０．７％増。省エネルギー基準の厳格化で前期に大きく落ち込んだ住宅投資は、３．９％の伸びを見込む。

前期に大幅減となった輸出は、トランプ米政権が９月に自動車の関税率を引き下げたことで、横ばいまで持ち直す見通し。

都心の高層ビル群＝２０２５年１２月、東京都内（ＡＦＰ時事）

