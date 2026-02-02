米ファンド、ファイントゥデイ買収＝資生堂「ＴＳＵＢＡＫＩ」を継承

Newsfrom Japan

米投資ファンドのベインキャピタルは２日、資生堂から継承したヘアケアブランドの「ＴＳＵＢＡＫＩ」などを手掛けるファイントゥデイホールディングス（東京）を、欧州系投資ファンドＣＶＣキャピタル・パートナーズから買収すると発表した。買収額は非公表だが、２０００億円規模とみられる。

ファイントゥデイは、資生堂がＣＶＣに売却した日用品事業を母体に、２０２１年に新会社として誕生。スキンケアブランドの「ＳＥＮＫＡ」（専科）や、男性向けの「ＵＮＯ」なども展開している。２４年に東証プライム市場に、２５年に東証スタンダード市場に上場を承認されたが、いずれも発表後に延期していた。

同社は、売上収益の約４割を中国・香港地域が占め、日中関係の悪化が大きな経営リスクとなっている。今後、ベインの傘下で東南アジア市場への販路を拡大し、中国市場への依存度を引き下げる方針。

米投資ファンド、ベインキャピタルのロゴマーク

