東電ＨＤ、提携先の募集開始＝経営再建へ資本受け入れ念頭

東京電力ホールディングス（ＨＤ）は２日、外部資本の受け入れを含めた提携先募集を始めたと発表した。提携は１月末に公表した新たな経営再建計画の柱で、データセンター向けの電力需要拡大をにらんだ投資資金などを確保するのが狙い。募集は３月末まで。

同日、ホームページに応募窓口を開設した。業種を問わず、国内外の企業から幅広く提案を募り、脱炭素やデータセンター分野などで提携を模索する。国内外の投資ファンドなども候補に挙がっており、事業子会社への出資のほか、中間持ち株会社の設立など大規模な組織再編を視野に入れている。

提案は社外取締役を中心とした新設の委員会で評価する。福島第１原発事故に伴う廃炉や賠償などで東電ＨＤが支払う費用は１６兆円を超える。提携によって収益基盤を拡大し、原発事故関連の費用確保にもつなげたい考えだ。

東京電力ホールディングス本社＝東京都千代田区

