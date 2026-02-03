東京圏の転入超過１２．３万人＝４年ぶり縮小も、続く一極集中―２５年人口移動報告・総務省

Newsfrom Japan

総務省は３日、住民基本台帳に基づく２０２５年の人口移動報告を公表した。東京圏（東京、埼玉、千葉、神奈川の４都県）では、転入者数が転出者数を上回る「転入超過」が１２万３５３４人だった。前年から１万２３０９人減り、４年ぶりに縮小したものの、東京一極集中の傾向は続いており、是正策をどう進めるかが今後も課題となる。

東京圏以外の三大都市圏では、大阪圏（大阪、京都、兵庫、奈良の４府県）が８７４２人の転入超過で、前年に比べ６０６３人拡大。名古屋圏（愛知、岐阜、三重の３県）は１万２６９５人の転出超過だったが、６１６１人の縮小となった。

都道府県別に見ると、東京都の転入超過が６万５２１９人で最多。ただ、近隣の埼玉や神奈川で転入超過が拡大する中、前年比１万４０６６人の減となった。東京２３区の転入超過も１万９６０７人減の３万９１９７人だった。

東京以外で転入超過となったのは、埼玉、千葉、神奈川、滋賀、大阪、福岡の６府県。転出超過は４０道府県で、山梨が転出超過に転じた。

オフィスビルやマンションが建ち並ぶ東京・六本木＝資料（ＥＰＡ時事）

