農林水産物、輸出１．７兆円＝１２％増、過去最高も目標未達―２５年

Newsfrom Japan

農林水産省は３日、２０２５年の農林水産物・食品の輸出額が前年比１２．８％増の１兆７００５億円だったと発表した。トランプ関税の影響が懸念された米国向けや、水産物輸出規制が残る中国向けも前年を上回り、１３年連続で過去最高を更新した。ただ、政府が同年の目標としていた２兆円には届かなかった。

政府は２０年、輸出額を２５年までに２兆円、３０年までに５兆円に拡大する目標を設定。達成に向けては、輸出先の多角化や供給力の強化が一段と求められる。

輸出先上位１０カ国・地域は、いずれも前年比で金額が増加。首位は米国で、１３．７％増の２７６２億円と全体の１７．３％を占めた。抹茶を含む緑茶が８２．６％増え、輸出先でトップとなった。香港、台湾に次ぐ４位の中国は３年ぶりに伸び、１７９９億円。主にニシキゴイやビール、丸太の輸出が増加した。

品目別では、金額ベースで緑茶（３５７億円増）やホタテ貝（２１１億円増）、ブリ（１１３億円増）などの伸びが大きかった。一方、ホタテ貝加工品（５９億円減）やリンゴ（５８億円減）などは減少した。

コメの輸出額は価格高騰を反映して１５．４％伸びたが、数量は４万６５７３トン（３．２％増）で、小幅な伸びにとどまった。政府は３０年にパックご飯なども含め約３５万トンを輸出する目標を掲げるが、５年で７倍以上に拡大できるかは不透明だ。

鈴木憲和農水相は３日の閣議後記者会見で、約３５万トンのコメ輸出目標に関し、「政府が前面に立って現地への販路開拓ができれば、十分達成可能だ」と強調した。

米国で需要が急増している抹茶＝２０２５年７月、カリフォルニア州バークレー（ＡＦＰ時事）

