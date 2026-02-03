「退職代行モームリ」社長と妻逮捕＝弁護士法違反容疑―利用者を有償あっせん・警視庁

Newsfrom Japan

本人に代わって勤務先に退職の意思を伝える「退職代行モームリ」サービスの利用者を提携先の弁護士に有償であっせんしたとして、警視庁保安課は３日、弁護士法違反容疑で、運営会社「アルバトロス」（横浜市）社長谷本慎二（３７）＝東京都中野区白鷺、妻で従業員志織（３１）＝同＝両容疑者を逮捕した。いずれも容疑を否認し、「弁護士法違反になるとは思っていなかった」などと話している。

逮捕容疑は２０２４年７～１０月、弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で公務員や会社員の男女６人を弁護士に紹介した疑い。

同課によると、弁護士に紹介していたのは、団体交渉権のない公務員や給料の未払いなど勤務先とトラブルを抱えていた利用者ら。弁護士事務所から紹介料として１人当たり１万６５００円を受け取っていたが、ウェブ広告の業務委託費や、同社の労働組合の賛助金名目で振り込まれていた。

同課は広告業務や労働組合には実態がなく、隠蔽（いんぺい）を図っていたとみており、あっせんを受けた二つの弁護士事務所の弁護士らについても、同法違反容疑で捜査している。

警視庁原宿署に移送される「退職代行モームリ」運営会社「アルバトロス」社長、谷本慎二容疑者＝３日午前、東京都渋谷区

警視庁原宿署に移送される「退職代行モームリ」運営会社「アルバトロス」社長の妻谷本志織容疑者＝３日午前、東京都渋谷区

アルバトロスが運営する「退職代行モームリ」のウェブサイトの一部

