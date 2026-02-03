証券大手５社、増収増益＝株高追い風、Ｍ＆Ａ関連も好調

Newsfrom Japan

野村ホールディングス（ＨＤ）など証券大手５社の２０２５年４～１２月期連結決算が３日に出そろい、いずれも増収増益を確保した。株価上昇を追い風に売買手数料収入が増えたほか、企業のＭ＆Ａ（合併・買収）が活発化した。新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の普及で投資信託の残高が増加したことも各社の収益を支えた。

野村ＨＤは投資信託の残高が拡大したことなどから、純利益が前年同期比７．２％増の２８８１億円だった。大和証券グループ本社は手数料収入などが膨らみ、売上高に当たる純営業収益が１０．８％増と野村ＨＤ、みずほ証券とともに２桁増を記録した。ただ、前年同期にあおぞら銀行を持ち分法適用会社化して営業外収益が拡大した反動で純利益は１２５４億円と０．８％増にとどまった。

みずほ証券は企業や自治体が発行する債券の支援業務が業績をけん引し、純利益は４３．０％増の７３７億円と大幅増益を記録した。三菱ＵＦＪ証券ホールディングスは昨春に国内営業が低調だったが、Ｍ＆Ａの大型案件が収益増につながり、純利益は４０９億円と２３．３％の増益だった。

ＳＭＢＣ日興証券はＭ＆Ａ関連業務の業績が大きく伸び、純利益は２２．１％増の７３５億円だった。

