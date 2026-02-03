山上被告の弁護人が控訴へ＝無期懲役判決に不服―安倍元首相銃撃

Newsfrom Japan

奈良市で２０２２年、参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相が手製銃で殺害された事件で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（４５）の弁護人が奈良地裁の無期懲役判決を不服とし、控訴期限の４日に大阪高裁に控訴する方針を固めたことが３日、関係者への取材で分かった。被告も了承しているという。

公判で被告は殺人罪を認め、弁護側は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）を巡る不遇な生い立ちが「宗教的虐待」に当たり、量刑判断で最も重視されるべき犯行動機に深く関わっていると主張。最長でも懲役２０年にとどまると訴えていた。

しかし、１月２１日の裁判員裁判判決は、被告の生い立ちについて「犯行の背景や遠因となったことは否定できない」としつつ、「殺人の意思決定に生い立ちが大きく影響したとは言えない」と判断。求刑通り無期懲役を言い渡した。

安倍晋三元首相銃撃事件の判決で、奈良地裁に入る山上徹也被告を乗せたとみられる車＝１月２１日、奈良市

