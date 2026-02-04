さっぽろ雪まつり開幕＝氷雪像２１０基が並ぶ

Newsfrom Japan

北海道の冬の祭典「さっぽろ雪まつり」が４日、札幌市で開幕した。７６回目の今年は、市内３カ所の会場に計２１０基の氷像と雪像を設置。入場無料で、１１日までの８日間に２００万人以上が訪れる見込み。

メイン会場の大通公園では、北海道で初めて国宝に指定された縄文時代の中空土偶や、１９０９年に建てられた北海道大の古河記念講堂など、高さ１０メートル以上の大雪像５基がそびえ立つ。市民が手作りした８０基の「市民雪像」も並び、スマートフォンのアプリから人気投票を受け付ける。

目玉となる大雪像は、陸上自衛隊北部方面隊の第１１旅団が例年、複数基を製作してきた。ただ、国際情勢の緊迫化などを理由に徐々に数を減らしており、来年からは１基にすると表明している。

これを受け、地元の北洋銀行が今回からプロジェクトチームを結成。約１０人が大雪像製作に参加し、来年以降に向けてノウハウなどを学んだという。

４日開幕した「さっぽろ雪まつり」で設置された、米大リーグ大谷翔平選手らの雪像＝同日午前、札幌市

４日開幕した「さっぽろ雪まつり」の雪像＝同日午前、札幌市

４日開幕した「さっぽろ雪まつり」で設置された米大リーグ大谷翔平選手らの雪像と観光客＝同日午後、札幌市

