スルメイカ、漁獲枠３．６倍に＝４月以降、豊漁受け大幅拡大―水産庁検討会

水産庁は４日、漁業関係者らによる検討会を開き、４月から始まる来季のスルメイカの漁獲可能量を６万８４００トンとする最終案をまとめた。豊漁を踏まえ、今季の当初漁獲枠の約３．６倍に拡大する。また、道府県別数量管理の対象地域も４県追加する。

前回１月会合で示された３案のうち、資源の将来予測に基づかない最大枠が採用された。検討会では、資源量が十分でない中での大幅拡大に懸念の声も上がったが、水産庁は１年限りの暫定的な対応としては可能と説明した。

漁法別では、今季の漁獲枠（当初２８００トン）を超過した小型船漁にいったん１万５０００トンを割り振り、期間を二つに分けて管理する方針で、詳細を今後調整する。また、道府県別では従来、北海道と富山県のみ漁獲枠を設定していたが、青森と岩手、宮城、長崎各県も新たに対象とし、きめ細かく資源を管理する。

スルメイカの来季の漁獲枠に関し議論する検討会＝４日、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]