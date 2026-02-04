大手銀５社、純利益１４％増＝日銀利上げで４社最高益―昨年４～１２月期

Newsfrom Japan

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど大手銀行グループ５社の２０２５年４～１２月期連結決算が４日、出そろった。日銀の利上げが進み、貸し出しの利ざやが改善。企業の資金需要も旺盛で、純利益の合計は前年同期比１４．１％増の４兆７１６９億円に膨らんだ。りそなホールディングスを除く４社が４～１２月期としての過去最高益を更新した。

各社の純利益は、三菱ＵＦＪが３．７％増の１兆８１３５億円、三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）が２２．８％増の１兆３９４７億円。みずほフィナンシャルグループも１９．２％増の１兆１９８億円と初めて１兆円の大台に乗せた。３社はＭ＆Ａ（合併・買収）関連など手数料収入の伸びも堅調だった。

三井住友トラストグループは１８．０％増の２６６６億円、りそなは３１．３％増の２２２１億円だった。

２６年３月期の通期業績予想は、りそなが純利益見通しを上方修正。他の４社は通期予想に対する純利益の進捗（しんちょく）率が４～１２月期時点で９０％前後に達しているが、「経営環境に一定の不透明感がある」（三菱ＵＦＪ）などとして予想を据え置いた。

昨年１２月の日銀の利上げに関しては、三菱ＵＦＪが資金利益で２５０億円程度、三井住友ＦＧが２００億円程度の上振れを見込む。

立ち並ぶ大手銀行の看板＝東京都内

