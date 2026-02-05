投開票８日が大雪ピーク＝強い冬型、日本海側中心に警戒―気象庁

Newsfrom Japan

気象庁は５日、北海道では６日に急速に発達する低気圧が通過するため、暴風雪や大雪、高波に警戒するよう呼び掛けた。その後は冬型の気圧配置が強まり、北海道から中国地方にかけての日本海側を中心に降雪が続いて、衆院選投開票日の８日が大雪のピークになるという。

長田栄治予報官は「既に記録的な積雪になっている所があり、屋根からの落雪や建物の倒壊、雪崩が起きる恐れがある」と指摘。太平洋側や九州を含め、降雪が強まった場合は「交通の障害、転倒事故に注意してほしい」と呼び掛けた。

東京２３区も７日から８日にかけ、雪が積もる所がある見込み。

総務省消防庁の５日朝のまとめによると、１月２０日以降の大雪に関連する死者は北海道から島根まで９道府県で３８人に上った。うち新潟県が１４人で最も多い。

６日午後６時から７日午後６時までの２４時間予想降雪量は多い所で、北海道と東北、北陸５０センチ、中国３０センチ、関東甲信２０センチ。その後、８日午後６時までの同降雪量は、北陸７０センチ、東北と近畿、中国５０センチ、北海道４０センチ、関東甲信３０センチ。

８日にかけての大雪見通しを説明する気象庁の長田栄治予報官＝５日午後、気象庁

