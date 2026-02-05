熊本で最先端半導体量産へ＝ＡＩ向け、国内初の３ナノ―政府、追加支援検討・ＴＳＭＣ

Newsfrom Japan

半導体受託生産世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）は５日、建設中の熊本第２工場（熊本県菊陽町）で、日本国内では初となる回路線幅３ナノメートル（ナノは１０億分の１）の最先端半導体を量産する計画を明らかにした。人工知能（ＡＩ）関連のデータ処理などで活用が見込まれる。政府は追加支援を検討する。

ＴＳＭＣの魏哲家会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）が高市早苗首相と首相官邸で面会し、計画を伝えた。魏氏は「３ナノ技術は日本のＡＩビジネスの基盤を形成する」と重要性を訴え、首相は国内での半導体の安定供給確保が経済安全保障の強化につながるとして「提案の方向で検討を進めてほしい」と応じた。

魏氏は首相との面会後、赤沢亮正経済産業相とも会談した。これまでＴＳＭＣは１２２億ドル（約１兆９０００億円）を投じて第２工場で６ナノや１２ナノの半導体を生産する計画を示し、経産省が最大７３２０億円の補助を決めていた。事業計画の変更に伴い、支援を増額する見通しだ。

台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）のロゴ（ＡＦＰ時事）

台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の魏哲家会長（左）の表敬を受ける高市早苗首相＝５日午前、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]