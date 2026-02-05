電子部品、４６８０億円で売却＝２５年は６年ぶり赤字―ルネサス

Newsfrom Japan

ルネサスエレクトロニクスは５日、「タイミング」と呼ばれる電子部品事業を３０億ドル（約４６８０億円）で売却すると発表した。主力の半導体事業に経営資源を集中する。同時に発表した２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）は、純損益が５１７億円の赤字（前期は２１９０億円の黒字）となり、６年ぶりの赤字に転落した。

タイミングは、電子回路が正常に機能するための信号を出す部品。年末をめどに、同部品を含む電子機械デバイスを手掛ける米サイタイム社に譲渡する。ルネサスはサイタイムからの部品調達を検討するという。

２５年１２月期は、協業先の米半導体メーカー、ウルフスピードの経営破綻に伴い、２３６６億円の損失を計上したことが響いた。中国を中心に電気自動車（ＥＶ）市場が落ち込み、ＥＶ向け半導体の販売も伸び悩んだ。

ルネサスエレクトロニクスのロゴマーク

