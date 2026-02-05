ソニーＧ、最高益更新へ＝１．１兆円、音楽など好調―２６年３月期

Newsfrom Japan

ソニーグループ（Ｇ）は５日、２０２６年３月期の連結純利益予想（国際会計基準）を１兆１３００億円（従来予想１兆５００億円）に上方修正した。音楽やゲーム、半導体分野が好調で、過去最高を更新する。円安も追い風となる。

また、同期の売上高は１２兆３０００億円（同１２兆円）に、本業のもうけを示す営業利益は１兆５４００億円（同１兆４３００億円）にそれぞれ上方修正。いずれも過去最高となる見通しだ。

音楽分野では、「スヌーピー」の漫画の版権を持つ米国企業の株式追加取得に伴い、約４５０億円の再評価益を計上。半導体分野ではモバイル機器向けイメージセンサーが好調を維持する。

同日の決算説明会で、陶琳最高財務責任者（ＣＦＯ）は、メモリー不足によるゲーム機「プレイステーション５」への影響に関し、「（今年の）年末商戦に対応するため必要最低限の（数量）確保にはめどが付いている」と説明した。

ソニーグループ本社に掲げられているロゴマーク＝東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]