ノドグロ完全養殖に成功＝高級魚、商品化は５年後―近畿大

Newsfrom Japan

近畿大は５日、高級魚として知られるノドグロを人工ふ化させて成魚に育て、さらに次世代のふ化までを行う完全養殖に世界で初めて成功したと発表した。今後、運営する飲食店で成魚を提供し、５年後に養殖業者への稚魚販売を目指す。同大は「飼育技術の安定化や品種改良を進めたい」としている。

同大水産研究所（和歌山県）によると、２０１６年、漁獲した成魚から集めた卵の人工ふ化に成功し、２３年には３万尾以上の稚魚を生産。２５年８月、人工ふ化させて育てた雌５尾から採卵を始め、ホルモン投与や人工授精を経て、同１０月、次世代の人工ふ化に成功した。

誕生した次世代の稚魚は約７０００尾で、３年程度で食用サイズに成長するという。

ノドグロの生態には不明な部分が多く、稚魚から成長する過程で雌雄が分かれると考えられている。同大の人工ふ化では９割以上が雄になるといい、雌の比率増などが課題という。

同研究所長の家戸敬太郎教授（水産増殖学）は「一般への提供は、養殖業者へ稚魚を供給できればどんどん進んでいくと思う」と述べた。

近畿大の完全養殖で誕生した高級魚ノドグロの稚魚（同大提供）

近畿大水産研究所で養殖した高級魚ノドグロの成魚（同大提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]