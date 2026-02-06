日米首脳、来月１９日に会談＝トランプ氏、衆院選で高市氏支持

Newsfrom Japan

高市早苗首相とトランプ米大統領は、３月１９日にワシントンで会談する。トランプ氏が５日（日本時間６日）、自身のＳＮＳに投稿。８日投開票の衆院選にも言及し、首相を「完全かつ全面的に支持する」と表明した。米大統領が日本の国政選挙で特定の立場を示すのは極めて異例だ。

トランプ氏は「首相をホワイトハウスに迎えることを楽しみにしている」と強調。安全保障分野に加え、日米関税交渉に基づく貿易分野の協力に言及し、「首相とその連立政権は高い評価に値する」と記した。

衆院選に関しては「結果は日本の将来にとって極めて重要だ」と指摘。首相を「強く賢く、真に祖国を愛する指導者だ。日本国民を決して失望させない」と称賛した。

実現すれば、首相の訪米は就任後初めて。両首脳の対面会談は昨年１０月のトランプ氏来日以来となる。トランプ政権は、首相を国賓級の待遇でもてなす意向。歓迎式典や公式夕食会などが催される見通しだ。

握手するトランプ米大統領（左）と高市早苗首相＝２０２５年１０月、東京・元赤坂の迎賓館

