柏崎原発、９日に再稼働＝制御棒不具合は設定が原因―営業運転、来月１８日に・東電

東京電力は６日、再稼働直後に運転停止した柏崎刈羽原発６号機（新潟県）について、９日に原子炉を再び起動させると正式発表した。制御棒に関する不具合は警報の設定に問題があったという。営業運転の開始時期は当初の今月２６日から約３週間遅れて３月１８日となる見通し。東電は発表後、原子力規制委員会に新たな日程で「使用前確認」を申請した。

柏崎６号機は先月２１日夜、１３年１０カ月ぶりに原子炉を起動したが、約５時間半後に制御棒を動かす装置で電源系の故障を示す警報が作動。部品を交換しても不具合が解消せず、同２３日に冷温停止させて詳しい原因を調べていた。

その結果、各装置に異常はなかったが、３本のケーブルのうち１本で、まれに電流が流れるタイミングが遅れるケースがあり、これを異常と判断して警報が作動していたと判明。設定を見直し、全ての制御棒で正常に電流が流れることを確認した。

