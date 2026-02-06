トヨタ売上高、初の５０兆円に＝北米でＨＶ好調、円安も寄与―２６年３月期

Newsfrom Japan

トヨタ自動車は６日、２０２６年３月期連結決算で、売上高に当たる営業収益が初めて５０兆円に達するとの見通しを示した。従来は４９兆円としていた。純利益も３兆５７００億円（従来予想は２兆９３００億円）に上方修正した。トランプ米政権による追加関税の逆風の中、ハイブリッド車（ＨＶ）を中心に北米、国内での販売が好調に推移。円安の進行も収益を押し上げる見込み。

本業のもうけを示す営業利益の予想も３兆８０００億円（同３兆４０００億円）に引き上げた。想定為替レートを１ドル＝１５０円（同１４６円）、１ユーロ＝１７４円（同１６９円）と円安方向に見直したことで、営業利益が従来予想比で３１００億円上振れする見込み。原価引き下げなどの効果も合わせ、収益改善に寄与する。

米関税の影響額見込みは１兆４５００億円に据え置いた。ダイハツ工業や日野自動車も含めたグループの世界販売台数見通しも１１３０万台を維持した。

同時発表した２５年４～１２月期連結業績は、純利益が前年同期比２６．１％減の３兆３０８億円だった。営業収益は６．８％増の３８兆８７６億円、営業利益は１３．１％減の３兆１９６７億円。米高関税が営業利益を１兆２０００億円押し下げた。為替相場が前年同期比で円高に振れたことも減益要因となった。

足元では日中関係の悪化から半導体調達の懸念もくすぶるが「影響を注視しつつ、仕入れ先とも連携する」（トヨタ）としている。

グループの世界販売台数は３．８％増の８６０万７０００台。北米が１３．５％増と大きく伸びたことに加え、国内、欧州も増加した。

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]