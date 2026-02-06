ＫＤＤＩ、売上高２４６０億円過大計上＝子会社が架空取引、決算発表延期

Newsfrom Japan

ＫＤＤＩは６日、インターネット接続サービスを手掛ける子会社ビッグローブ（東京）などの架空取引により、２０２６年３月期までの合計で最大２４６０億円の売上高を過大に計上していたと発表した。架空取引に関する特別調査委員会が調べており、同日予定していた２５年４～１２月期の決算発表は延期した。

架空取引により、１８年３月期以降に合計で約３３０億円が広告代理店への手数料として流出した可能性があることも公表した。同日、東京都内で記者会見したＫＤＤＩの松田浩路社長は「未然に防げなかったことに、経営トップとしての責任を痛感している」と陳謝した。

ＫＤＤＩによると、ビッグローブと同社子会社が実際には受注していない広告事業の売り上げを計上。昨年１２月、広告代理店からの入金が遅れたことをきっかけに架空計上の疑いが生じ、調査の結果、不正が発覚した。架空取引にはビッグローブ子会社の社員２人と複数の広告代理店が関与したとみられる。

記者会見で謝罪するＫＤＤＩの松田浩路社長＝６日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]