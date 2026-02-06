円安進めば３月利上げも＝内外情勢調査会で講演―ＢＮＰパリバ・河野氏

Newsfrom Japan

ＢＮＰパリバ証券の河野龍太郎チーフエコノミストは６日、東京都内で開かれた内外情勢調査会の会合で講演した。日銀の次の利上げ時期について、４月が「メインシナリオ」としつつ、「思ったより円安が進めば、３月も視野に入ってくる」と予想した。

河野氏は、日本の実質金利の低さが円安を招き、それが国内物価に反映されやすくなっている点などを挙げ、「すでにビハインド・ザ・カーブの領域に入ってきている」と説明。日銀の利上げが後手に回りつつあるとの認識を示した。

衆院選で与野党が公約に掲げる消費税減税に関しては、日本経済が完全雇用にあることから、「ここで需要を刺激すればまたインフレになり、適切ではない政策だ」と強調。中低所得者を支援する「給付付き税額控除」導入に注力すべきだとも訴えた。

仮に自民党が衆院選で大勝すれば「党内の財政保守派も（高市首相に）従わざるを得ず、消費税減税の可能性は高まる」と指摘。財源が固まっていないことを踏まえ、「円安、長期金利上昇、株高の方向に影響するのではないか」と語った。

内外情勢調査会で講演するＢＮＰパリバ証券チーフエコノミストの河野龍太郎氏＝６日午後、東京都港区

