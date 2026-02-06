党首のＳＮＳ「拡散力」明暗＝自民圧倒、参政・国民民主は苦戦【２０２６衆院選】

Newsfrom Japan

衆院選（８日投開票）で、各党党首によるＸ（旧ツイッター）の１投稿当たりのリポスト（転載）数を比較したところ、高市早苗首相（自民党総裁）が他を圧倒していることが分かった。リポスト数は「拡散力」を表す指標とされる。参政党や国民民主党は、躍進した昨年７月の参院選時から大幅に減らし、苦戦している。

ＳＮＳ分析ツール「ブランドウォッチ」で、公示日の１月２７日から２月５日までの各党首によるＸの投稿を、参院選時と比較した。

首相の投稿は６５本で、平均リポスト数は約５２００。参院選時の石破茂首相（当時）の約２００と比べて大幅に増えた。最もリポストされた投稿は５日の「最後のお願い」で３万５０００超に上った。

中道改革連合の野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表も大きく伸ばした。斉藤氏の平均リポスト数は約２０００で参院選時の４倍。野田氏は１０倍の約８００だった。新党名の浸透に向け、支持者らが積極的に拡散したとみられる。

一方、発信力に衰えがみられるのが参政の神谷宗幣代表だ。Ｘで頻繁に主張などの拡散を呼び掛けているが、平均リポスト数は約１６００で、参院選時の約３１００からほぼ半減。国民民主の玉木雄一郎代表も約６００から約３００に減少した。

写真はイメージ

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]