２５年の日本酒輸出、５．５％増＝中国向けがけん引―酒造組合

日本酒造組合中央会が６日発表した２０２５年の日本酒輸出額は、前年比５．５％増の４５８億８０００万円と２年連続で増加した。輸出先首位の中国向けが１３．９％増とけん引した。

ただ、ピークだった２２年の４７４億９０００万には届かなかった。日本酒輸出の約６５％は中国と米国、香港の３カ国・地域が占めており、輸出先２位の米国向けが２年ぶりに３．５％減少したことが響いた。

米国向けがマイナスに転じた理由について、宇都宮仁理事は「トランプ関税」の影響を挙げながらも「物価高に伴う外食控えの方が大きい」と指摘する。

中国向けは、台湾有事問題に端を発した日中関係悪化で今後の輸出への影響が懸念されるものの、２ケタの大幅増となった。しかし、輸出額が最高だった２２年に届いていない。習近平政権による倹約令で「宴会をするなとか、贈答品を贈るなといった話が出ている上、不動産不況も影響している」と説明した。

一方、原料であるコメ価格が最近高騰しており、「どこかで（値上げは）やらないといけない」と語る。食用米の価格が、割高だった山田錦などの酒米を上回ってきており、「今後は酒米価格の上昇に加え、作ってくれないという原料不足が問題になってくる」と懸念を表明した。（了）

