拡大する若者層に魅力紹介＝日本のポップカルチャーに需要―エジプト

【カイロ時事】日本貿易振興機構（ジェトロ）は６日、エジプトの首都カイロで、日本のポップカルチャーを紹介するイベントを開いた。人口が拡大する若者層に魅力を訴え、日本の存在感を高めるとともに、参加する日系企業にも需要の大きさや、アフリカの市場の可能性を感じてもらう狙いがある。

ジェトロがポップカルチャーに焦点を当てたイベントを主催するのは世界でも初めてという。バンダイナムコやヤマハなど１６の日系企業・団体が参加し、アイドル歌手のライブも企画。７日までの開催期間中に約３０００人の来場を見込んでいる。

エジプトでは若者の間でラテなど抹茶ドリンクが浸透する。ワークショップを開いた伊藤園の古川萌人さんは、予想以上の抹茶人気を実感しつつ「抹茶は日本のものか」と質問される場面があったと説明。十分に認識されておらず「残念だが、（売り込む）チャンスだ」と語った。文具メーカーぺんてるの担当者は、アニメ好きが多く画材への関心が高いと述べた。

ジェトロの西澤成世カイロ事務所長は、アフリカでは日本のポップカルチャーに対する若者のニーズが高い一方、供給が少なく「需給ギャップが大きい」と指摘。今後も人口が拡大するアフリカという「大きな市場」への参入に期待した。

日本のポップカルチャーを紹介する日本貿易振興機構（ジェトロ）主催のイベントで、抹茶ラテ作りを体験するエジプト人女性＝６日、カイロ

