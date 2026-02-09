中道激震、存続見通せず＝新党裏目、執行部刷新へ【２０２６衆院選】

Newsfrom Japan

電撃的な衆院解散を新党結成で迎え撃った中道改革連合は、議席を大きく減らした。穏健保守層を取り込みつつ高市政権に対抗し、政界再編の足掛かりとする戦略は裏目に出て、存続すら見通せない状況。ショックに見舞われた党内は「何も考えられない」（関係者）とぼうぜん自失のムードに包まれた。

中道は選挙戦で「生活者ファースト」を掲げ、平和を重視する立場も前面に出した。野田佳彦共同代表は８日夜、日本テレビなどの番組で辞任の意向を表明。執行部刷新は不可避の情勢だ。斉藤鉄夫共同代表は読売テレビ番組で、「できるだけ早く代表選を行う」と述べるとともに、代表、幹事長などの共同制を見直すと説明した。９日に役員会を開き、今後の体制について協議する。

野田氏は９日未明の記者会見で、「結果を厳粛に謙虚に受け止める。まさに痛恨の極みだ」と述べた。「国会召集日に解散するような事態は想像していなかった。政策論争の機会を失し、独特の空気に結果が左右された」と悔しさをにじませた。

斉藤氏はＮＨＫ番組などで「中道の灯を燃やし、拡大する体制をつくらなければいけない」と、党を存続させる考えを強調。中道に合流していない立憲民主、公明両党の参院、地方議員も「一つの政党となるよう考える」とも語った。

ただ、公明出身者が比例代表の上位で処遇される一方、選挙区で次々落選した立民側からは「公明にしてやられた」との不満も募る。立民参院幹部は「頭を冷やして考える」と、当面合流しない立場を示した。

「見渡す限り焼け野原だ。再起は並大抵ではない」。若手候補は言葉を振り絞った。

テレビの開票速報番組の中継に臨むため、登壇する中道改革連合の野田佳彦（左）、斉藤鉄夫両共同代表＝８日夜、東京都港区

