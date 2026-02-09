自民、政権信任に安堵＝消費減税、本格議論へ【２０２６衆院選】

Newsfrom Japan

自民党の獲得議席が過去最多の３００を超える見通しとなり、幹部からは「高市政権の信任が得られた」と安堵（あんど）の声が広がった。参院では引き続き少数与党だが、衆院選の圧勝で高市早苗首相（自民総裁）の求心力が高まることは確実。今後、首相が「悲願」と位置付け、公約にも掲げた消費税減税の議論を本格化させる方針だ。

「公約を確実に実現していく非常に重い責任を担った」。首相は８日夜、テレビ朝日番組でこう強調した。

公示前勢力から１００議席以上増やす大勝の要因について、高水準を保つ内閣支持率を挙げる向きが多い。鈴木俊一幹事長は「首相が進める責任ある積極財政、防衛力強化に支持をもらった」と強調。木原稔官房長官は東京都内で記者団に「首相に対する信頼、期待の高まりの表れだ」と指摘した。

自民は「民意」を踏まえ、スパイ防止法の制定を含むインテリジェンス（情報活動）機能の強化や外国人政策の厳格化など、「高市カラー」の濃厚な公約の実現を目指す構えだ。

首相はテレビ東京番組で日本維新の会からの入閣に期待を表明。鈴木氏は与党で３１０議席超を獲得し、参院で否決された法案を衆院で再可決できるようになったことに関し、「国会のルールの中で対応する」と再可決を否定しなかった。

焦点となるのは消費税減税だ。自民公約は２年に限った食料品の消費税率ゼロについて「検討を加速する」と明記。首相は関連法案を今秋に想定される臨時国会に提出し、２０２６年度中の実現を目指すと踏み込んだ。だが、公示後は一転して言及を避け続けた。

消費税減税を巡り、党内は賛否が分かれる。首相を後見する麻生太郎副総裁は財務相を９年近く務めたこともあり、かねて慎重とされる。鈴木氏は８日、「安定した政治基盤の上で、２年間の食品消費税減税について議論を進めたい」として、超党派の「国民会議」で具体的な制度設計に取り組む考えも示したが、麻生氏率いる麻生派の一員だ。

衆院選の大勝は、中道改革連合が世論の期待を集められなかった影響も大きい。自民関係者は「結果を出さないと簡単に支持は離れていく」とつぶやいた。

自民党の開票センターで、当選確実の候補者の名前に花を付ける鈴木俊一幹事長（中央右）ら＝８日夜、東京・永田町の同党本部

テレビ番組の中継で質問に答える自民党の鈴木俊一幹事長＝８日夜、東京・永田町の同党本部

