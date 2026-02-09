中道「大物」相次ぎ敗北＝安住、小沢、岡田、枝野氏【２０２６衆院選】

Newsfrom Japan

８日投開票の衆院選では、中道改革連合の「大物」候補が相次ぎ敗北した。党執行部のうち、安住淳共同幹事長が宮城４区、馬淵澄夫共同選対委員長が奈良１区で議席を失い、比例復活もできなかった。

旧民主党代表などを歴任した小沢一郎氏（岩手３区）、前衆院副議長の玄葉光一郎氏（福島２区）、元官房長官の枝野幸男氏（埼玉５区）、元外相の岡田克也氏（三重３区）も落選。元厚生労働相の長妻昭氏（東京２７区）は小選挙区で敗れ比例復活した。

減税日本・ゆうこく連合の原口一博共同代表は佐賀１区で敗北した。

自民党では、派閥裏金事件に関わった丸川珠代氏（東京７区）、下村博文氏（東京１１区）、萩生田光一氏（東京２４区）、武田良太氏（福岡１１区）らが勝利。「コメは買ったことがない」と発言し、昨年５月に農林水産相を辞任した江藤拓氏（宮崎２区）は小選挙区で敗れ、比例復活した。

中道改革連合の安住淳共同幹事長＝１月２０日、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]