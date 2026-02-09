自民３１６議席、歴史的圧勝＝単独で３分の２、戦後初―中道惨敗、代表選へ【２０２６衆院選】

Newsfrom Japan

第５１回衆院選は８日投開票された。自民党が定数４６５の３分の２を超える３１６議席を獲得。歴史的な圧勝で、高市早苗首相（自民総裁）は１８日にも召集される特別国会で改めて首相に指名され、第２次内閣を発足させる。中道改革連合は４９議席で、公示前の１７２から３割弱に減らす惨敗を喫した。共同代表２人が辞任を表明し、代表選を実施する。

首相は９日夕、党本部で記者会見し「国民から政策転換をやり抜けと背中を押してもらった。国民から理解、信任を頂けた」と述べた。「高市政権で進める政策転換の本丸は責任ある積極財政だ」として、政策推進を加速させる考えを示した。

自民、日本維新の会は衆院で３５２人の巨大与党となる。自民の議席数は２００９年に民主党が獲得した３０８を上回り、戦後初めて、一つの政党が衆院で３分の２を得た。与党が過半数を割る参院で法案が否決されても衆院で再可決できる。憲法改正の発議も可能になる。

自維連立政権発足後初の国政選挙で、首相は政権に対する信を問う機会と位置付けた。首相は９日、党臨時役員会に出席。維新の吉村洋文代表と国会内で会談し、連立の継続を確認した。

衆院選を受け、自維は９日、国会内で国対委員長会談を開いた。維新の遠藤敬氏は記者団に、特別国会は１８日召集で調整していると明らかにした。

衆院解散の直前に立憲民主、公明両党が結成した中道は首相の保守的な路線への対抗を図ったが、支持は広がらなかった。野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表は９日、辞任する考えを示した。

維新は本拠地・大阪の１９小選挙区で自民に１敗し、全勝を逃した。国民民主党は公示前から１増の２８議席だった。

参政党は１５議席で、２５年参院選に続き伸長した。チームみらいは１１議席を得る躍進。共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合は振るわなかった。日本保守党、社民党は議席を得られなかった。

衆院選投開票を受け、テレビ番組のインタビューに答える高市早苗首相＝８日夜、東京・永田町の自民党本部

自民党本部に入る高市早苗首相（中央）＝９日午後、東京・永田町

