自民、３１都県で議席独占＝中道３分の１以下に【２０２６衆院選】

第５１回衆院選は９日、全４６５議席が確定した。自民党は追加公認の１人を含めて３１６と、公示前の１９８から勢力を大幅に拡大。３１都県で選挙区を独占した。中道改革連合は３分の１以下の４９に沈んだ。

以下、日本維新の会３６、国民民主党２８、参政党１５、チームみらい１１、共産党４、れいわ新選組１、減税日本・ゆうこく連合１、無所属４だった。

内訳は、小選挙区が自民２４９、維新２０、国民民主８、中道７、ゆうこく１、無所属４。比例代表が自民６７、中道４２、国民民主２０、維新１６、参政１５、みらい１１、共産４、れいわ１。

自民は複数の比例ブロックで候補者が足りず、他党に議席を譲ることになった。維新は本拠地・大阪の１９選挙区中、１選挙区で敗北して完勝を逃したものの、公示前より増やした。

中道は立憲民主党出身のベテランが小選挙区で相次ぎ落選。公明党出身の「比例優遇」により、多くが復活当選もかなわなかった。

国民民主も公示前より１議席増。参政とみらいはそれぞれ比例で支持を伸ばした。共産は小選挙区で唯一押さえていた沖縄１区を失い、日本保守党と社民党は獲得議席がゼロだった。

テレビ番組の中継で笑顔を見せる高市早苗首相（自民党総裁）＝８日夜、東京・永田町の同党本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]