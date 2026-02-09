フィギュア団体日本、２大会連続の銀＝スノーボードの三木６位〔ミラノ・コルティナ五輪〕

Newsfrom Japan

【ミラノ時事】ミラノ・コルティナ五輪第３日は８日、フィギュアスケート団体で日本が２大会連続の銀メダルを獲得した。ペアのフリーで三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子フリーで坂本花織（シスメックス）がトップの順位点を挙げるなど合計６８点。６９点で優勝した米国に及ばなかった。今大会の日本勢のメダルは４個目。

スノーボードで女子パラレル大回転の三木つばき（浜松いわた信用金庫）は６位だった。現役ラストレースに臨んだ４２歳の竹内智香（広島ガス）は２２位で予選落ち。日本女子最長記録を更新する７大会連続の冬季五輪出場となった。

女子ビッグエア予選では、日本勢４人がいずれも９日の決勝に進出。村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）は２位、深田茉莉（ヤマゼン）は５位、岩渕麗楽（バートン）は７位、鈴木萌々（キララクエストク）は８位で予選を通過した。

フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得し、記念撮影する日本チーム＝８日、ミラノ郊外

フィギュアスケート団体、ペア・フリーで演技する三浦璃来（左）、木原龍一組＝８日、ミラノ郊外

フィギュアスケート団体、女子フリーで演技する坂本花織＝８日、ミラノ郊外

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]