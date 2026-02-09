当選者、平均年齢５４．７歳＝最年長は麻生氏８５歳【２０２６衆院選】

Newsfrom Japan

８日投開票の衆院選当選者の平均年齢は５４．７歳で、前回の５５．６歳から０．９歳若返った。２０歳代の当選者は６人で、最年少は自民党の村木汀氏の２５歳。最年長は同党の麻生太郎氏の８５歳だった。

政党別の平均年齢は自民５５．７歳、日本維新の会５２．５歳、中道改革連合５７．６歳、国民民主党４８．７歳、参政党４９．０歳、チームみらい４０．２歳、共産党６０．５歳などだった。

新人の当選者は１０６人に上り、前回から７人増加した。自民が６６人と最多で、参政１３人、チームみらい１０人、国民民主７人、維新５人、中道４人と続いた。

世襲候補を(1)父母、義父母、祖父母に国会議員経験者がいる(2)３親等内の親族に国会議員経験者がいて同一選挙区から出馬した―のいずれかに該当するケースと定義すると、世襲候補の当選者は１１１人。自民が１０４人と抜きんでて多かったほかは、中道２人、国民民主２人、維新１人などだった。

自民党候補者の応援演説を終え、気勢を上げる麻生太郎副総裁＝４日、大阪府泉佐野市

