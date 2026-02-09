【動画】中道激震、存続見通せず　新党裏目、執行部刷新へ

Newsfrom Japan

電撃的な衆院解散を新党結成で迎え撃った中道改革連合は、議席を大きく減らした。穏健保守層を取り込みつつ高市政権に対抗し、政界再編の足掛かりとする戦略は裏目に出て、存続すら見通せない状況。ショックに見舞われた党内は「何も考えられない」（関係者）とぼうぜん自失のムードに包まれた。

中道は選挙戦で「生活者ファースト」を掲げ、平和を重視する立場も前面に出した。野田佳彦共同代表は８日夜、日本テレビなどの番組で辞任の意向を表明。執行部刷新は不可避の情勢だ。斉藤鉄夫共同代表は読売テレビ番組で、「できるだけ早く代表選を行う」と述べるとともに、代表、幹事長などの共同制を見直すと説明した。９日に役員会を開き、今後の体制について協議する。野田佳彦共同代表と斉藤鉄夫共同代表は、９日未明の記者会見した。（代表撮影）【時事通信映像センター】

